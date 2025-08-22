Encendieron nuevas luces y presentaron programas provinciales en Chacabuco

Viernes.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este viernes una jornada informativa sobre Programas y Líneas de Crédito provinciales destinados al sector productivo, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Jefatura de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Volver a Chacabuquero.
La actividad se llevó a cabo en el patio de los intendentes del palacio municipal este viernes por la tarde.
Durante el encuentro, autoridades de la Jefatura de Asesores bonaerense que conduce Cristina Álvarez Rodróguez, del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y el Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA), brindaron a decenas de presentes las opciones de asesoramiento en torno a las herramientas de financiamiento que ofrece el Gobierno de Axel Kicillof al sector productivo bonaerense.
Por otro lado en horas de la noche el jefe comunal encabezó el encendido de nuevas luminarias LED en la calle Mendoza entre artigas y Roca.
Según Golía, la inversión fue de alrededor de 30 millones de pesos.
Cabe recordar que este viernes la cooperativa eléctrica de chacabuco limitada comenzó con las tareas para pavimentar Juan Manuel de rosas entre Garay y Pringles.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins
- Bono contribución para ayudar a un vecino accidentado en Chacabuco
- Ciclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco
- Video: Recorrida por la sede del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía en Chacabuco
- Accidente de tránsito en el mediodía de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Google actualizó el Street View de Chacabuco y Chacabuquero muestra los cambios en la ciudad
- Alerta por robo en Chacabuco y la zona
- Nueva inauguración en la ciudad de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Violento choque en el centro de Chacabuco
- Finalmente, se supo quién estará a cargo de las bicicletas municipales en Chacabuco
- "Estoy viviendo como los chanchos"
- Fue inaugurado el servicio de Hemodinamia del Hospital de Chacabuco
- Inauguración y visita de un funcionario provincial en Chacabuco
- Accidente: Un auto causó daños en una casa quinta de Chacabuco
- Robo en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario