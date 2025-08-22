viernes, 22 de agosto de 2025

Alerta por robo en Chacabuco y la zona

 

Noche.

Durante la noche toda la región estuvo en alerta por un robo. 



Unos sujetos que se movilizaron en un auto  sustrajeron un camión a un chofer en medio de la oscuridad. 

El transporte de carga era marca Volkswagen. 

Ocurrió en la ruta 31 entre Salto y  Rojas pero se pidió a las policías de los partidos aledaños que estuvieron atentos ante el paso del camión o del auto, en el que supuestamente se movilizaban los ladrones, que era un Volkswagen Bora.


