Alerta por robo en Chacabuco y la zona

Noche.
Durante la noche toda la región estuvo en alerta por un robo.
Noche.
Unos sujetos que se movilizaron en un auto sustrajeron un camión a un chofer en medio de la oscuridad.
El transporte de carga era marca Volkswagen.
Ocurrió en la ruta 31 entre Salto y Rojas pero se pidió a las policías de los partidos aledaños que estuvieron atentos ante el paso del camión o del auto, en el que supuestamente se movilizaban los ladrones, que era un Volkswagen Bora.
