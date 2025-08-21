Que en paz descanse: Carlos.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Carlos Ramón Di Palma "Cacho". Falleció el 21/8/25, a los 81 años. Casa de duelo: Ruta 7 km 212. Sepelio mañana a las 11.00.
Necrológicas recientes: QEPD
