jueves, 21 de agosto de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

   Que en paz descanse: Carlos.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Carlos Ramón Di Palma "Cacho". Falleció el 21/8/25, a los 81 años. Casa de duelo: Ruta 7 km 212. Sepelio mañana a las 11.00.

 



