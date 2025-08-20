Mix: - Golía, pavimento y energía - Nota de.la UCR - Nota del Frente de Izquierda

Breves.
Golía, pavimento y energía. El Intendente Municipal, Darío Golía, acompañado por la Concejal y Vocera Municipal, Karina Geloso, inauguró una nueva cuadra de pavimento en calle La Rioja, entre Callao y Bordenave de Cacho, además de dos nuevas cuadras de luminarias LED.
“Es una alegría poder estar inaugurando una nueva cuadra de pavimento, que era reclamada por años por los vecinos, también por el Club Social, en un sector que se ha desarrollado año tras año. Avanzaremos en el futuro con otra cuadra de pavimento para luego continuar por Dr. Fernández hasta Elguea-Román y luego avanzaremos con calle Paso entre Av. Saavedra y Juan XXIII, que nos permita un aliviador unificado entre ambos accesos”, indicó el Intendente Golía.
Golía, recibió en su despacho al Lic. Matías García, representante de la empresa Business Integrate Systems S.R.L, junto al Director de Desarrollo Industrial, Alfredo Zucotti.
El encuentro se dio en el marco de la transición energética y la innovación tecnológica en las fuentes de energía, siendo la mencionada empresa desarrolladora de instalaciones de generación fotovoltaica.
En la reunión, se dialogó y evaluó sobre la conveniencia de construcción de parques fotovoltaicos, en articulación público-privada, a fin de abastecer la demanda del Municipio y a la vez desarrollar clusters en los que participe la actividad privada.
Nota de la UCR. Los reclamos por el estado de los caminos no surgen “de la nada” ni responden a un hecho aislado. Son productores y vecinos quienes vienen advirtiendo, desde hace meses —en redes sociales, medios locales y en el territorio— los serios problemas que atraviesan para transitar, sin obtener respuestas concretas.
Esto no se resuelve con un posteo oficial ni con acusaciones a la oposición. Basta recorrer algunos barrios para constatar que la piedra arrojada sobre calles de tierra desaparece con la primera lluvia. Cuando las obras se hacen sin previsión ni planificación, se perjudica a los vecinos y se malgasta el dinero público.
No se trata solo del clima. Lo que falta es gestión seria, planificación y obras duraderas. Lo contrario es puro maquillaje electoral, que busca mostrar que “algo se hace” mientras los problemas estructurales siguen exactamente igual.
Nota del Frente de Izquierda. “La lluvia del pasado martes deja nuevamente los mismos barrios de siempre inundados. Los reclamos de los vecinos se hacen escuchar en redes sociales y medios haciendo caer la campaña estética de Golia de “obras y gestión eficiente”. Mucha foto, poca cuneta, en resumen. Vale destacar que llovió mucho, pero eso no quita la falta de obras. Desde el Frente de Izquierda Unidad proponemos un plan de servicios públicos a cargo de los vecinos.” Comentó Enrique Chilano del PO.
Las lluvias nuevamente dejaron un saldo de varios barrios inundados, los vecinos hartos de las mismas penurias de hace años decidieron expresar su bronca en redes y medios. Así lo hicieron los vecinos de Castelli al 800, quintas entregadas por la anterior gestión Golia, donde podía verse un verdadero río en la calle. Cómo así también los vecinos de las cercanías de la Coca Cola, que firmaron una solicitada mostrando como estaban sus calles en mayo con la inundación anterior y como estaban el martes, se suma el reclamo de vecinos de la Av. Máximo Gil y el Tiro Federal que denunciaron no poder circular por dicha arteria “cada vez que caen dos gotas”. Estas denuncias demuestran la total falta de obras reales y planificación más allá de la “campaña fotográfica” del intendente Golia.
La realidad es la que vive la gente en los barrios alejados, dicho sea de paso los barrios más afectados son los de menores recursos. Ninguna gestión logra resolver cuestiones tan básicas como cuneteo y abovedado de las calles mucho menos desagües y canales. No queremos imaginarnos la situación si vuelve una inundación más grande como la de mayo pasado, ¿la gestión habrá iniciado las obras necesarias?, las obras que sugirió el enviado de Hidráulica de la Provincia ¿avanzaron?
“Desde el Frente de Izquierda planteamos un plan de servicios públicos a cargo de los vecinos, priorizando los barrios que más sufren inundaciones, un plan hídrico para nuestra ciudad con asesoría de universidades en Hidráulica y los fondos necesarios para realizar las obras, desde las cunetas, abovedado, a los desagües y canales y la limpieza de los mismos, necesarios para evitar o aminorar los efectos del agua más cunetas y menos fotos intendente Golia.” Culminó Enrique Chilano
