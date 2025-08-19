Principio de incendio en el acceso a Chacabuco

Medianoche.
Esta medianoche se registró un incendio en una vivienda ubicada en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.
Tomó fue una garrafa de gas de una estufa. Al parecer, se averió la válvula.
Ocurrió en acceso Elguea - Román y 827. En el lugar vive una familia de apellido Salinas.
Dos dotaciones de bomberos voluntarios concurrieron al lugar, al igual que dos patrulleros de la comisaría.
La emergencia fue rápidamente superada.
La garrafa fue sacada al exterior por los moradores y la vivienda fue ventilada por los bomberos.
El vecino que sacó la garrafa se quemó los dedos de la mano.
