Video: Incendio en una vivienda de Chacabuco

Anochecer. Se agregó un video de cómo quedó el lugar tras el incendio.
Esta tarde se registró un incendio en una vivienda de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en un cuarto ubicado en los fondos de una propiedad.
La casa se encuentra en Sosa entre Liniers y Laprida.
En el lugar vive un vecino de apellido Gallina. El fuego dañó el interior del recinto.
Video de cómo quedó el lugar tras el fuego:
Dos dotaciones de bomberos combatieron las llamas.
Al parecer, el fuego comenzó por un cortocircuito en una heladera (sería la que se ve en el video).
