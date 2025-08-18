Finde: Duatlón en Chacabuco, jineteada en Junín y expo en Chivilcoy

Opciones.
Faltan pocos días para que haya un fin de semana. Estas son las opciones para Chacabuco y la zona.
Chacabuco. La 4° Fecha de Duatlón Provincial se correrá el domingo 24, de 8:00 a 15:00, en las instalaciones de la Agrupación Atlética de la ciudad de Chacabuco.
La ciudad será sede de la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Duatlón Bonaerense, competencia que combina running y ciclismo.
Distancias: 2,5 kilómetros running, 20 kilómetros MTB y 2,5 kilómetros running. Modalidad individual o en equipo.
Actividad arancelada. Inscripción: 2364691355. Organiza la Municipalidad de Chacabuco.
Junín. La Fiesta del Fortín se llevará a abo el sábado 23, a las 14:00; y el domingo 24, 10:30, en Fortín Tiburcio, partido de Junín.
Dos jornadas de música y tradición.
El sábado comenzará con juego de riendas, apertura del patio de comidas y paseo de artesanos.
A las 20:00, fogón criollo y baile en la Comisión de Fomento.
Domingo, inicio del día con el desfile criollo,
A las 12:30 habrá un gran almuerzo. A las 14:00 carrera de sortijas y juegos tradicionales.
Desde las 14:30, shows en vivo con la presentación de artistas en el escenario mayor. Entrada gratuita.
Organiza la Delegación de Fortín Tiburcio con el apoyo de la Municipalidad de Junín.
Chivilcoy. La 73º Expo Rural 2025 de Chivilcoy se realizará del viernes 22 al domingo 24, a partir de las 10:00, en el predio ubicado sobre Ruta nacional 5 kilómetro 158,5.
Es una exposición agrícola, ganadera, industrial y comercial de la vecina ciudad. Habrá charlas técnicas dirigidas a productores, rondas de negocios, espectáculos musicales y propuestas recreativas para todo público.
Entrada arancelada. Organiza la Asociación Rural de Chivilcoy con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy.
