Mix de Chacabuco: Jinete campeón juvenil - La ganadora de una rifa - Festival - Vuelve el camión de lácteos

Breves.
Campeón. El joven jinete de Chacabuco, Francisco Magdalena, se consagró campeón del Mundial juvenil de carreras de barriles junto a Cipriano Gerosa, en Zuazua, Nuevo León, México.
Francisco tiene 14 años.
En la imagen, Francisco es quien está sosteniendo la bandera argentina.
Aprid. Aprid Chacabuco informó que el Te paso el ganador semanal de la rifa de la entidad fue Zulema Gabrielli con el número 7077. Ganó 70.000 pesos. Se tomó como referencia el sorteo nocturno del sabado 16/08/25 de la Lotería de la Provincia
Festival. Este domingo 17 de agosto, el corazón de Rawson latió más fuerte con la celebración del Día de las Infancias, una jornada que reunió a familias enteras alrededor de juegos, música, actividades recreativas y mucha emoción compartida.
El festejo contó con el show de “Chaucha y Palito”, que divirtió a grandes y chicos, y con el espacio de “Juguemos Piola”, que invitó a sumarse a juegos recreativos llenos de energía. Además, desde el EAC Subsede Rawson prepararon actividades artísticas que cautivaron a los más pequeños.
La jornada también incluyó un clásico muy esperado: chocolate caliente y tortas fritas, que fueron recibidas con gratitud por todos los presentes en un día fresco, ideal para disfrutarlas. Golosinas y obsequios fueron posibles gracias a las donaciones de vecinos y amigos de Rawson, al acompañamiento de la Sec. de Desarrollo Social de la Municipalidad.
Camión. A través de La Cámpora Chacabuco vuelve este martes 19 de agosto a nuestra ciudad la Red de Precios Justos con el camión de pastas y lácteos.
En esta oportunidad estará presente desde las 9:30 hs hasta agotar stock, en calle Mitre 188 (unidad básica de dicha agrupación)
No se suspende por lluvia .
