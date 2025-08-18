lunes, 18 de agosto de 2025

Ya se dan turnos en los policonsultorios de IOMA en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

Ya han comenzado a dar turnos en los nuevos Policonsultorios de IOMA de la ciudad de Chacabuco.



El lugar se encuentra ubicado en Primera Junta y Zapiola.

Por el momento se habilitaron los turnos para la nutricionista Natalia Carosella y el neumonólogo Hernán Massolini.

Los policonsultorios funcionan de lunes a viernes de 9.00 a 17.00

Contacto:

Fijo: 2352471720

WhatsApp: 2352448014

on
