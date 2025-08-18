Ya se dan turnos en los policonsultorios de IOMA en Chacabuco

Para tener en cuenta.
Ya han comenzado a dar turnos en los nuevos Policonsultorios de IOMA de la ciudad de Chacabuco.
El lugar se encuentra ubicado en Primera Junta y Zapiola.
Por el momento se habilitaron los turnos para la nutricionista Natalia Carosella y el neumonólogo Hernán Massolini.
Los policonsultorios funcionan de lunes a viernes de 9.00 a 17.00
Contacto:
Fijo: 2352471720
WhatsApp: 2352448014
