La Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona ya es color naranja

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico nacional elevó el nivel de la alerta por lluvia para Chacabuco y la zona a color naranja.
Volver a Chacabuquero.
Esto es para la tarde del martes. Es decir desde las 12.00 hasta las 18.00.
Según el Servicio Meteorológico Nacional el color naranja de la alerta significa que: "El área será afectada por lluvias con algunos periodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente".
Lo que hay que tener en cuenta es que se mantiene el color amarillo para las alertas Meteorológicas de la madrugada, la mañana y la noche del martes.
