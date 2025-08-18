Reabren una escuela rural de Chacabuco que estuvo a punto de ser demolida

Acto.
En medio de la campaña electoral este martes se producirá la reapertura debuna escuela rural de Chacabuco que estuvo a punto de ser demolida.
Se trata de la Escuela N°42, ubicada en el kilómetro 226 de la ruta 7.
A finales de la década del 2010 fue cerrada y se proyectó su demolición porque quedaba dentro del trazado de la autopista.
De hecho, el edificio sigue ubicado entre la mano a Junín de la autopista y la colectora. Hubo que construir un paredón para tratar de garantizar la seguridad de los docentes, no docentes y alumnos porque en ese sector son muy comunes los despistes de vehículos.
Se llegó a hablar de la construcción de un nuevo edificio a varios kilómetros de su lugar de emplazamiento durante la presidencia de Mauricio Macri, pero esto nunca se concretó, al igual que dos jardines de infante de los cuales hasta los planos se mostraron.
Con el fin del gobierno de María Eugenia Vidal y el primer mandato de Axel Kicillof se logró movilizar fondos para la reapertura.
El acto será este martes a las 13.00 obviamente con la presencia de las autoridades municipales y de Educación.
