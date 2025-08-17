Mix de Chacabuco: Festejo de las infancias - Voto boliviano - LLA repartió globos y pochoclo

Domingo.
Infancias. El Gobierno municipal de Chacabuco desplegó actividades recreativas deportivas y culturales en la plaza San Martín en su festival del día de las infancias.
Volver a Chacabuquero.
Un grupo de sindicatos se sumaron repartiendo chocolate tortas y facturas.
LLA. La libertad avanza también tuvo su festival del día del niño ante el local partidario de San Juan y pueyrredón.
Allí candidatos y militantes repartieron globos Violeta y pochoclo entre los niños que se acercaron.
Voto. En la escuela 12 se desarrolló con tranquilidad la jornada de votación de inmigrantes bolivianos.
Este domingo se define el nuevo gobierno del vecino país.
En este establecimiento educativo de chacabuco sufragaron personas de otras ciudades de la zona.
