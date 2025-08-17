Que en paz descanse: Kevin.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Kevin Agustín Climesi. Falleció a los 23 años. Casa de duelo: Juan José Paso 387. Sepelio a las 16.30.
Necrológicas recientes: QEPD
