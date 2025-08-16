Periodistas de San Pedro repudian situación vivida por un colega en Chacabuco

Comunicados.
Los periodistas deportivos de San Pedro emitieron un comunicado para repudiar una situación vivida por un colega durante el partido que ganó la selección de la liga de fútbol de esa ciudad en Chacabuco el miércoles en el marco de la final regional de la Copa País.
Los comunicadores sostienen que el Periodista Augusto Azimonti de La Opinión fue agredido cuando estaba transmitiendo en vivo los minutos finales del partido que se jugó en la cancha de 9 de Julio. Dicen que alguien le quitó el teléfono con el cual estaba realizando su trabajo.
Según San Pedro Informa, hubo repudios de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos (Faped) y el Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro.
Este es el texto del repudio del Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro:
Este tipo de agresiones no solo afectan a la integridad física y emocional del trabajador de prensa, sino que atentan contra el ejercicio libre y responsable de la profesión.
La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y una garantía indispensable para que la sociedad pueda acceder a información veraz, plural y oportuna. Los medios de comunicación cumplen un rol esencial como puente entre los hechos y la ciudadanía, y su labor debe ejercerse sin presiones, amenazas ni actos de violencia.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del libre ejercicio del periodismo y con el respeto mutuo como base para una convivencia democrática y pacífica.
En Chacabuco, hasta el momento, no hubo repudios particulares no colectivos por parte de los periodistas deportivos que suelen cubrir este tipo de eventos y estuvieron esa noche en la cancha.
1 comentario:
Los colegas de Chacabuco no podrán decir que no vieron o no conocen a quien le gritaba que pare, reiteradamente, al Nicoleño. En el video que subieron a Instagram se escucha y se ve muy claro de quien se trata...
