viernes, 15 de agosto de 2025

Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

En un mes seco como agosto el pronóstico de lluvias es noticia.



Volver a Chacabuquero.

Guadalupe Agüero

El informe del pronóstico Meteorológico Nacional indica la posibilidad de precipitaciones aisladas para la mañana y la tarde del sábado 16 de agosto de 2025. 

Luego hay que pasar al lunes y el martes para observar dos días donde podrían registrarse chaparrones. 

La última alerta meteorológica por tormentas para esta zona fue emitida a principio de mes.

En cuanto a las temperaturas luego de dos días de frío intenso, las mínimas rondarán los 10°.

Karina Geloso, Fuerza Patria

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Corte programado de energía para el partido de Chacabuco

- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín

- Encendieron nuevas luces en 4 cuadras de Chacabuco

- Juan Castillo, de Chacabuco a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

- "No soy yo el que envía los mensajes", contó un vecino de Chacabuco

- Otro violento choque en esta avenida de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Debate por un lugar alquilado sin terminar

- Reunión de Somos

- Arranca la Expo Rural de Junín

- Comenzó a dictarse una nueva licenciatura en Chacabuco

- Niña accidentada en una avenida de Chacabuco

- Convenio entre la Municipalidad de Chacabuco y la Fundación Arcor

- Actividades en Chacabuco por el Día de Nuestra Señora de la Asunción

- Detenido en Chacabuco por secuestrar a una niña

- Policiales de Chacabuco:

- Daño en una vivienda

- Periodista agredido

- Necrológicas I

- Policiales de Chacabuco:

Moto retenida

- Violencia de género

- Un detenido 







on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)