Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
En un mes seco como agosto el pronóstico de lluvias es noticia.
Volver a Chacabuquero.
El informe del pronóstico Meteorológico Nacional indica la posibilidad de precipitaciones aisladas para la mañana y la tarde del sábado 16 de agosto de 2025.
Luego hay que pasar al lunes y el martes para observar dos días donde podrían registrarse chaparrones.
La última alerta meteorológica por tormentas para esta zona fue emitida a principio de mes.
En cuanto a las temperaturas luego de dos días de frío intenso, las mínimas rondarán los 10°.
