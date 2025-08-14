Policiales de Chacabuco: Daño en una vivienda - Periodista agredido

Últimas horas.
Daño. Durante la madrugada una vecina puso un conocimiento que sufrió daños en su vivienda.
Una persona de sexo masculino arrojó una piedra en contra de la casa y causó la ruptura de un vidrio.
La mujer llamó a la policía pero cuando El patrullero arribó el lugar el sujeto ya se había retirado.
Ocurrió ni mediaciones de Bordenave de Cacho y Avellaneda.
Agredido. Él medio digital La Opinión de San Pedro dio a conocer que el periodista que cubrió la victoria de la selección de la Liga de Fútbol de su ciudad sobre la de la Liga Deportiva de Chacabuco en la cancha de 9 de Julio recibió agresiones mientras estaba realizando su trabajo.
De acuerdo a lo consignado en el artículo que se publicó poco después de la derrota chacabuquense por 1 a 0 (global 0 a 3): "Cuando el campeonato ya era inminente y se esperaba el pitazo final del árbitro hubo algunos insultos y empujones entre los cuerpos técnicos de ambos equipos y en medio de la exaltación, en medio de agresiones verbales le impidieron al periodista de La Opinión seguir transmitiendo como se puede ver en el siguiente video, cuando un jugador le arrebata el teléfono celular".
Se compartió el vídeo de lo ocurrido, en Instagram: Ver el vídeo
No obstante, San Pedro se coronó campeón de la zona Bonaerense Pampeana norte de la Copa País.
