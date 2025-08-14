jueves, 14 de agosto de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Beatriz.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Graciela Beatriz Berterame de Caseri. Falleció a los 67 años. Casa de duelo: Barrio Parque Azul, casa 42. Sepelio a las 16.00




Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Policiales de Chacabuco:

- Daño en una vivienda

- Periodista agredido 


- Policiales de Chacabuco:

Moto retenida

- Violencia de género

- Un detenido 

Todavía se habla de esto:

- Violento choque de motos en Chacabuco

- Video: Un extenso simulacro de emergencia en Chacabuco

- Antes del simulacro hubo un principio de incendio en Chacabuco

- Accidente de tránsito: murió una mascota en Chacabuco

- Además de cumbia, en Junín correrá el TC2000

- "Rosita" es candidata a senadora en la Sección de Chacabuco 

- Primera encuesta sobre intención de voto y problemáticas en la Sección de Chacabuco

- Accidente en un barrio de Chacabuco

- Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos

- "Da vergüenza lo que nos pasó"

- Tiene al hijo internado en Chacabuco y pide ayuda

- Una persona fue demorada esta mañana en Chacabuco

- Estado de salud de un accidentado en Chacabuco

- Hallazgo a la vista de mucha gente frente a una plaza de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)