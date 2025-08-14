Que en paz descanse: Beatriz.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Graciela Beatriz Berterame de Caseri. Falleció a los 67 años. Casa de duelo: Barrio Parque Azul, casa 42. Sepelio a las 16.00
