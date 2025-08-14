Video: Detenido en Chacabuco por secuestrar a una niña

De noche. Se agregó el video del seguimiento del acusado y de la niña.
Un sujeto de 32 años fue detenido por la policía el ácido de Chacabuco acusado de secuestrar a una niña.
Ocurrió anoche en la estación de trenes de Chacabuco. La menor tiene 12 años.
La desaparición de la niña fue denunciada por la madre en Junín y se estableció una búsqueda que incluyó el análisis del registro de las cámaras de seguridad de dicha ciudad.
Video del seguimientos del detenido:
De esta manera se pudo saber que la menor acompañada por un adulto había subido al tren que se dirigía desde la vecina ciudad hacia Retiro.
De esta manera personal de la Delegación de Investigaciones de la Policía llevó a la estación de Chacabuco y cuándo se detuvo la formación procedió a la aprehensión del sujeto que estaba con la niña.
El detenido vestía una campera de la Policía bonaerense.
Al parecer se acusó al adulto de rapto con intenciones de abuso sexual y de falsificación de documentación porque presentó algún tipo de papel para poder viajar con la niña
