Primera encuesta sobre intención de voto y problemáticas en la Sección de Chacabuco

Datos.
Se conocieron los datos de una encuesta sobre intención de voto para las próximas elecciones y también las problemáticas de los electores en la cuarta sección electoral de la que forma parte Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Forma parte de un estudio realizado por la consultora Proyección Consultores entre el 24 de julio y el 5 de agosto.
El relevamiento fue realizado a 6.089 personas a quienes se les consultó a qué espacio político votarían si las elecciones fueran hoy y cuáles son los problemas del país que más les preocupan.
En cuanto a las problemáticas, la principal fueron los "Ingresos" (51,4 por ciento); la segunda, "Inseguridad" (42,6 por ciento), y la tercera, "Inflación " (35,8 por ciento).
O sea, el principal problemas de más de la mitad de los encuestados es el dinero al que acceden para vivir.
En lo que tiene que ver con la intención de voto, estos fueron los resultados: Fuerza Patria, 33,4 por ciento; La Libertad Avanza, 32,3; Somos Buenos Aires, 16,6; Frente de Izquierda, 3,4; otros, 2,5; en blanco, 3,1; no definido, 8,7.
El estudio es de alcance provincial y fue publicado por el sitio web político Letra P.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos
- "Da vergüenza lo que nos pasó"
- Tiene al hijo internado en Chacabuco y pide ayuda
- Una persona fue demorada esta mañana en Chacabuco
- Estado de salud de un accidentado en Chacabuco
- Hallazgo a la vista de mucha gente frente a una plaza de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Todo tiene un final en la zona de Chacabuco
- Violento accidente a las puertas del Hospital de Chacabuco
- Invitan al simulacro de incendio
- Les robaron en medio de la noche de Chacabuco
- Un escritor de Chacabuco ganó un premio de 3 millones de pesos
- Entregaron bicicletas al Área de Adultos Mayores
- Festival por el Día de las Infancias en Chacabuco
- Se esperan novedades sobre una dependencia judicial para Chacabuco
- Ingresaron a varias propiedades durante la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario