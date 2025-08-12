Les robaron en medio de la noche de Chacabuco

Inseguridad.
Una familia sufrió un robo en medio de la fría madrugada de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Es de apellido Perkins.
Dos personas sustrajeron una camioneta Ford F100 modelo 2006 color bordeaux que estaba estacionada afuera de una vivienda ubicada a dos cuadras de la Comisaría.
El robo fue grabado por varias cámaras de seguridad del barrio, incluída la de las víctimas.
Los ladrones se bajaron de otra camioneta semejante a la sustraída pero de color claro. Pudieron empujar el vehículo de los Perkins para luego marcharse.
Ocurrió en la madrugada del viernes 8 de agosto de 2025 en Buenos Aires entre Moreno y Zapiola.
La familia Perkins se dio cuenta del faltante cuando se despertaron sus integrantes. Miraron las cámaras y ahi tomaron consciencia de lo sucedido.
Parece que esto fue obra de una banda que se dedica a robar camionetas de este tipo en la zona. Por lo menos es lo que la Policía le dijo a las víctimas. Como que hubo casos en Chivilcoy y otras ciudades cercanas.
Lo cierto es que esta familia ya sufrió otro robo hace unos meses en un taller ubicado en la calle Deán Funes entre Elguea - Román y Córdoba. También consiguieron registros de cámaras de seguridad, hubo allanamientos pero el delito no fue esclarecido.
