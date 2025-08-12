martes, 12 de agosto de 2025

Les robaron en medio de la noche de Chacabuco

 

Inseguridad.

Una familia sufrió un robo en medio de la fría madrugada de Chacabuco.



Es de apellido Perkins.

Dos personas sustrajeron una camioneta Ford F100 modelo 2006 color bordeaux que estaba estacionada afuera de una vivienda ubicada a dos cuadras de la Comisaría.

El robo fue grabado por varias cámaras de seguridad del barrio, incluída la de las víctimas.

Los ladrones se bajaron de otra camioneta semejante a la sustraída pero de color claro. Pudieron empujar el vehículo de los Perkins para luego marcharse.

Ocurrió en la madrugada del viernes 8 de agosto de 2025 en Buenos Aires entre Moreno y Zapiola.

La familia Perkins se dio cuenta del faltante cuando se despertaron sus integrantes. Miraron las cámaras y ahi tomaron consciencia de lo sucedido.

Parece que esto fue obra de una banda que se dedica a robar camionetas de este tipo en la zona. Por lo menos es lo que la Policía le dijo a las víctimas. Como que hubo casos en Chivilcoy y otras ciudades cercanas.

Lo cierto es que esta familia ya sufrió otro robo hace unos meses en un taller ubicado en la calle Deán Funes entre Elguea - Román y Córdoba. También consiguieron registros de cámaras de seguridad, hubo allanamientos pero el delito no fue esclarecido.


