lunes, 11 de agosto de 2025

Choque en la tarde de Chacabuco

 


Dos vehículos.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Participaron una moto y un auto. 

Una ambulancia del hospital llegó a este lugar para atender al conductor de la moto pero este no quiso ser trasladado. Se retiró del lugar alegando que iba a buscar la documentación del rodado. 

Según el conductor del auto, el choque se produjo cuando él iba a ingresar al garaje de su vivienda. 

Finalmente, personal de Tránsito retuvo la moto.

Ocurrió en andes entre La Rioja y Doctor Terrible.

