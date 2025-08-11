Choque en la tarde de Chacabuco

Dos vehículos.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y un auto.
Una ambulancia del hospital llegó a este lugar para atender al conductor de la moto pero este no quiso ser trasladado. Se retiró del lugar alegando que iba a buscar la documentación del rodado.
Según el conductor del auto, el choque se produjo cuando él iba a ingresar al garaje de su vivienda.
Finalmente, personal de Tránsito retuvo la moto.
Ocurrió en andes entre La Rioja y Doctor Terrible.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Nuevo robo en la ciudad de Chacabuco
- Descuento para transportistas de Chacabuco en la revisión técnica
- Choque camino a Buenos Aires
- Mix de Chacabuco: Nuevo contrato municipal por descuento - Celebración - Conti por dos
- Operan a un niño de Chacabuco pero sigue necesitando apoyo
Todavía se habla esto:
- Secuestraron motos y algo más en Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Tolosa ganó el Gran Premio Pedro Prieto de Chacabuco
- Quema peligrosa en Chacabuco
- Tenis: Giovannini ganó de manera épica el torneo de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
- "Necesitamos ayuda de la comunidad de Chacabuco"
- Video: Vecinos evitaron un daño mayor
- Oficializadas: 16 listas buscan las bancas de la Cuarta Sección Electoral
- Listas oficializadas: todos los candidatos de Chacabuco
- Video: Testimonio sobre el incendio del auto
- Auto fue consumido por el fuego en la noche de Chacabuco
- Vecino acosado por la ex pareja en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario