Video: Vecinos evitaron un daño mayor

Esta tarde.
Unos vecinos de barrio chacabuco evitaron un daño mayor esta tarde.
Alguien arrojó cenizas calientes dentro de un contenedor de residuos lo que derivó en un principio incendio.
Los vecinos alcanzaron a retirar la basura antes que el fuego quemara el contenedor totalmente.
Fueron convocados los bomberos voluntarios.
Ocurrió en inmediaciones de Deán Funes y Pellegrini.
