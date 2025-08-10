domingo, 10 de agosto de 2025

Secuestraron motos y algo más en Chacabuco

 


Tránsito.

Desde el área de Tránsito Municipal, a cargo de Gerardo Alejandro, se dio a conocer la actividad desarrollada durante el fin de.semana en Chacabuco.



el viernes procedieron al secuestro de tres equinos en la vía pública sobre calle Ullúa y Guardia Nacional, también en Av. Elguea Román y Mateo Barón dos equinos más.

Por este motivo, se les comunica a los vecinos de nuestra ciudad, que encierren los equinos para evitar accidentes y destrozos en las propiedades privadas.

Por otra parte, el cuerpo de inspectores realizó un operativo dinámico con móviles y motos de tránsito en distintos puntos de la ciudad, como es habitual recorrer las Cuatro avenidas; Corredor nocturno; en la Ruta 7 km 203 (los tubos) en simultáneo on otro operativo en la Colectora de la ruta Nacional N° 7 frente parque industrial y en la Zona céntrica; dónde se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y haciendo disturbios.

