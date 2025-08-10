Secuestraron motos y algo más en Chacabuco

Tránsito.
Desde el área de Tránsito Municipal, a cargo de Gerardo Alejandro, se dio a conocer la actividad desarrollada durante el fin de.semana en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
el viernes procedieron al secuestro de tres equinos en la vía pública sobre calle Ullúa y Guardia Nacional, también en Av. Elguea Román y Mateo Barón dos equinos más.
Por este motivo, se les comunica a los vecinos de nuestra ciudad, que encierren los equinos para evitar accidentes y destrozos en las propiedades privadas.
Por otra parte, el cuerpo de inspectores realizó un operativo dinámico con móviles y motos de tránsito en distintos puntos de la ciudad, como es habitual recorrer las Cuatro avenidas; Corredor nocturno; en la Ruta 7 km 203 (los tubos) en simultáneo on otro operativo en la Colectora de la ruta Nacional N° 7 frente parque industrial y en la Zona céntrica; dónde se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y haciendo disturbios.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Tolosa ganó el Gran Premio Pedro Prieto de Chacabuco
- Quema peligrosa en Chacabuco
- Tenis: Giovannini ganó de manera épica el torneo de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
- "Necesitamos ayuda de la comunidad de Chacabuco"
- Video: Vecinos evitaron un daño mayor
- Oficializadas: 16 listas buscan las bancas de la Cuarta Sección Electoral
- Listas oficializadas: todos los candidatos de Chacabuco
- Video: Testimonio sobre el incendio del auto
- Auto fue consumido por el fuego en la noche de Chacabuco
- Vecino acosado por la ex pareja en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque en una avenida de Chacabuco
- Fue inaugurada la nueva Estación de Colectivos de Junín
- Se conmemoró el 20° aniversario de este espacio para la Cultura de Chacabuco
- El Torneo de Tenis de Chacabuco ya tiene a sus dos finalistas
- Antes de la elecciones habrá un megafestival de cumbia en Junín
- Se conoció el motivo del corte de electricidad de este sábado en Chacabuco
- Chacabuco para Todos II: ATE sorteó los lotes con presencia del intendente
- Vecino agredido en una vivienda de Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Nuevo hallazgo en un descampado de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario