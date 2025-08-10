"Necesitamos ayuda de la comunidad de Chacabuco"

Nota pedida.
Me llamo Lorena Franco y tengo un llamado a la solidaridad.
Con mi pareja Rodrigo queremos terminar nuestra casita para poder irnos a vivir ahi.
Volver a Chacabuquero.
La casa esta armada en la calle Srtigas continuación. Sólo necesitamos cambiar el inodoro, arreglar la puerta y ventanas. Con lo poco que ganamos no podemos porque lo utilizamos para comer día a día..
Somos mi nena de 7 años, mi pareja y yo.
Necesitamos hacer la instalación de luz. La casa está, solo que la familia de mi marido ya no la habita más y quedó abandonadísima y más porque en la zona de quintas donde está ubicada existen los daninos que rompen todo.
Cualquier ayuda nos vendría bien. Les dejamos nuestro WhatsApp por si alguien nos quiere dar una mano: 2352408046
Firma:
Lorena
