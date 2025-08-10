domingo, 10 de agosto de 2025

Listas oficializadas: todos los candidatos de Chacabuco

 


Apellido y nombre.

La junta electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó todas las listas presentadas en chacabuco para las elecciones legislativas de septiembre. 

Se trata de 5 fuerzas políticas que buscan llegar al Concejo Deliberante y al Consejo Escolar.



Volver a Chacabuquero.

Estas son las listas:


Potencia

Cargo: Concejal Titular

Orden Apellido Y Nombres

1 Tedesco José Luis

2 Belingueres María Laura

3 Arrostito Marcos

4 Zotelo Lorena Vanesa

5 Bolognese Tomás 

6 Illario Juliana Vanesa

7 Álvarez Mauro Nicolás 

8 Bisso Carolina Luján 

9 Bello José Javier


Cargo: Concejal Suplente

Orden Apellido Y Nombres

1 Lameiro Harillo, Luisina Luciana

2 Tedesco Guillermo

3 Zarza Marta Angélica

4 Martínez Emilio Miguel 


Cargo: Consejero Escolar Titular

Orden Apellido Y Nombres

1 Golía Enzo

2 Abatángelo María Teresita

3 Herrera Renato



La Libertad Avanza

Cargo: Concejal Titular

Orden Apellido Y Nombres

1 Recondo María Emilia

2 Nanni Fernando Daniel

3 Ferrer Ivana Lorena

4 Benetti Sergio Fabián 

5 Mujica Maria Lucía 

6 Gimenez José Andrés 

7 Vivaldo Silvina Andrea

8 Rodríguez Ermindo Dalmasio

9 Gastaldi Liliana Cecilia


Cargo: Concejal Suplente

Orden Apellido Y Nombres

1 Nieto Mariano Andrés 

2 Barberis Karina Andrea

3 Schifino Alejo Daniel

4 Zunino Rita Verónica 

5 Petta Claudio Gabriel

6 Melgarejo María De Los Angeles


Cargo: Consejero Escolar Titular

Orden Apellido Y Nombres

1 Campagnon Josefina

2 Chirigliano Emilio Fernando

3 Salas Johanna Jacqueline


Cargo: Consejero Escolar Suplente

Orden Apellido Y Nombres

1 Boisserene Thomás

2 Santillán Jaquelina Graciela

3 Mezquita Manuel



Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad

Cargo: Concejal Titular

Orden Apellido Y Nombres

1 Chilano Enrique

2 Schettino Antonela

3 Gilligan Franco Roberto

4 Espinosa Gisela

5 Antonini Roberto Neuber

6 Zotelo Karen Macarena

7 Rodrigo Valentín 

8 Lemos Melina Soledad

9 Reynoso Mario Gustavo


Cargo: Concejal Suplente

Orden Apellido Y Nombres

1 Corvalán Elizabeth Ramona

2 Bertolotti Esteban Daniel

3 Montoto Paula Florencia

4 Cruz Jairo Emanuel

5 Spataro Angélica Josefa

6 Moreno Pablo Martín 


Cargo: Consejero Escolar Titular

Orden Apellido Y Nombres

1 Reynoso Milagros Belén 

2 González Alejo

3 Perujo Victoria


Cargo: Consejero Escolar Suplente

Orden Apellido Y Nombres

1 Milione Héctor Emmanuel

2 Salomón Alicia Gisela


Fuerza Patria

Cargo: Concejal Titular

Orden Apellido Y Nombres

1 Geloso Maria Karina

2 Carnaghi Santiago

3 Ponce Carla Lucrecia

4 Sassoni Matias Lujan

5 Chielli Rosana Maria

6 Ochandio Simon

7 Cassino Francina

8 Ponce Nicolas

9 Ayala Rosana M


Cargo: Concejal Suplente

Orden Apellido Y Nombres

1 Ortega Tomas

2 Conlon Milagros Aldana

3 Papada Sebastian

4 Fontano Karen Stefania

5 Giribuella Mauricio Daniel

6 Ferreyra Andrea Vanesa


Cargo: Consejero Escolar Titular

Orden Apellido Y Nombres

1 Molina Luciana Celeste

2 Suarez Ignacio

3 Reverberi Liliana Elizabet


Cargo: Consejero Escolar Suplente

Orden Apellido Y Nombres

1 Riva Mariano

2 Vicente Anita

3 Godoy Esteban Jorge




Somos Buenos Aires

Cargo: Concejal Titular

Orden Apellido Y Nombres

1 Herrera Lisandro Cristobal

2 Lalla Anabella

3 Perroni Pablo Alberto

4 Carboni Silvana

5 Courade Carlos Ezequiel

6 Zarkovich Sandra Silvana

7 Martinez Osvaldo Hector

8 Rubino Niris Veronica

9 Cieri Leandro Martin


Cargo: Concejal Suplente

Orden Apellido Y Nombres

1 Sanchez Laura Elisabet

2 Brandone Carlos Hernan

3 Golia Leticia

4 Olivera Cristian Gonzalo

5 Gagliano Analia Graciela

6 Bainotti Javier Andres


Cargo: Consejero Escolar Titular

Orden Apellido Y Nombres

1 Grossi Mario Gaston

2 Fernande

z Araceli

3 Viñas Franco Jose


Cargo: Consejero Escolar Suplente

Orden Apellido Y Nombres

1 Penuto Juana Beatriz

2 Cieri Tomas

3 Pepe Castro, Juanita Milagros


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Video: Testimonio sobre el incendio del auto

- Auto fue consumido por el fuego en la noche de Chacabuco

- Vecino acosado por la ex pareja en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Choque en una avenida de Chacabuco

- Fue inaugurada la nueva Estación de Colectivos de Junín

- Se conmemoró el 20° aniversario de este espacio para la Cultura de Chacabuco

- El Torneo de Tenis de Chacabuco ya tiene a sus dos finalistas

- Antes de la elecciones habrá un megafestival de cumbia en Junín

- Se conoció el motivo del corte de electricidad de este sábado en Chacabuco

- Chacabuco para Todos II: ATE sorteó los lotes con presencia del intendente

- Vecino agredido en una vivienda de Chacabuco

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Nuevo hallazgo en un descampado de Chacabuco 






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)