Listas oficializadas: todos los candidatos de Chacabuco

La junta electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó todas las listas presentadas en chacabuco para las elecciones legislativas de septiembre.
Se trata de 5 fuerzas políticas que buscan llegar al Concejo Deliberante y al Consejo Escolar.
Estas son las listas:
Potencia
Cargo: Concejal Titular
Orden Apellido Y Nombres
1 Tedesco José Luis
2 Belingueres María Laura
3 Arrostito Marcos
4 Zotelo Lorena Vanesa
5 Bolognese Tomás
6 Illario Juliana Vanesa
7 Álvarez Mauro Nicolás
8 Bisso Carolina Luján
9 Bello José Javier
Cargo: Concejal Suplente
Orden Apellido Y Nombres
1 Lameiro Harillo, Luisina Luciana
2 Tedesco Guillermo
3 Zarza Marta Angélica
4 Martínez Emilio Miguel
Cargo: Consejero Escolar Titular
Orden Apellido Y Nombres
1 Golía Enzo
2 Abatángelo María Teresita
3 Herrera Renato
La Libertad Avanza
Cargo: Concejal Titular
Orden Apellido Y Nombres
1 Recondo María Emilia
2 Nanni Fernando Daniel
3 Ferrer Ivana Lorena
4 Benetti Sergio Fabián
5 Mujica Maria Lucía
6 Gimenez José Andrés
7 Vivaldo Silvina Andrea
8 Rodríguez Ermindo Dalmasio
9 Gastaldi Liliana Cecilia
Cargo: Concejal Suplente
Orden Apellido Y Nombres
1 Nieto Mariano Andrés
2 Barberis Karina Andrea
3 Schifino Alejo Daniel
4 Zunino Rita Verónica
5 Petta Claudio Gabriel
6 Melgarejo María De Los Angeles
Cargo: Consejero Escolar Titular
Orden Apellido Y Nombres
1 Campagnon Josefina
2 Chirigliano Emilio Fernando
3 Salas Johanna Jacqueline
Cargo: Consejero Escolar Suplente
Orden Apellido Y Nombres
1 Boisserene Thomás
2 Santillán Jaquelina Graciela
3 Mezquita Manuel
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
Cargo: Concejal Titular
Orden Apellido Y Nombres
1 Chilano Enrique
2 Schettino Antonela
3 Gilligan Franco Roberto
4 Espinosa Gisela
5 Antonini Roberto Neuber
6 Zotelo Karen Macarena
7 Rodrigo Valentín
8 Lemos Melina Soledad
9 Reynoso Mario Gustavo
Cargo: Concejal Suplente
Orden Apellido Y Nombres
1 Corvalán Elizabeth Ramona
2 Bertolotti Esteban Daniel
3 Montoto Paula Florencia
4 Cruz Jairo Emanuel
5 Spataro Angélica Josefa
6 Moreno Pablo Martín
Cargo: Consejero Escolar Titular
Orden Apellido Y Nombres
1 Reynoso Milagros Belén
2 González Alejo
3 Perujo Victoria
Cargo: Consejero Escolar Suplente
Orden Apellido Y Nombres
1 Milione Héctor Emmanuel
2 Salomón Alicia Gisela
Fuerza Patria
Cargo: Concejal Titular
Orden Apellido Y Nombres
1 Geloso Maria Karina
2 Carnaghi Santiago
3 Ponce Carla Lucrecia
4 Sassoni Matias Lujan
5 Chielli Rosana Maria
6 Ochandio Simon
7 Cassino Francina
8 Ponce Nicolas
9 Ayala Rosana M
Cargo: Concejal Suplente
Orden Apellido Y Nombres
1 Ortega Tomas
2 Conlon Milagros Aldana
3 Papada Sebastian
4 Fontano Karen Stefania
5 Giribuella Mauricio Daniel
6 Ferreyra Andrea Vanesa
Cargo: Consejero Escolar Titular
Orden Apellido Y Nombres
1 Molina Luciana Celeste
2 Suarez Ignacio
3 Reverberi Liliana Elizabet
Cargo: Consejero Escolar Suplente
Orden Apellido Y Nombres
1 Riva Mariano
2 Vicente Anita
3 Godoy Esteban Jorge
Somos Buenos Aires
Cargo: Concejal Titular
Orden Apellido Y Nombres
1 Herrera Lisandro Cristobal
2 Lalla Anabella
3 Perroni Pablo Alberto
4 Carboni Silvana
5 Courade Carlos Ezequiel
6 Zarkovich Sandra Silvana
7 Martinez Osvaldo Hector
8 Rubino Niris Veronica
9 Cieri Leandro Martin
Cargo: Concejal Suplente
Orden Apellido Y Nombres
1 Sanchez Laura Elisabet
2 Brandone Carlos Hernan
3 Golia Leticia
4 Olivera Cristian Gonzalo
5 Gagliano Analia Graciela
6 Bainotti Javier Andres
Cargo: Consejero Escolar Titular
Orden Apellido Y Nombres
1 Grossi Mario Gaston
2 Fernande
z Araceli
3 Viñas Franco Jose
Cargo: Consejero Escolar Suplente
Orden Apellido Y Nombres
1 Penuto Juana Beatriz
2 Cieri Tomas
3 Pepe Castro, Juanita Milagros
