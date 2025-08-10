Tenis: Giovannini ganó de manera épica el torneo de Chacabuco

Final emocionante.
La Argentina Luisina Giovannini se consagró campeona esta tarde del torneo internacional de tenis W35 que se jugó en el anexo deportivo del Centro Los Marinos de la ciudad de Chacabuco.
Se impuso por 6-7, 6-3 y 6-3 a Dana Guzmán de Perú.
La Argentina comenzó perdiendo el partido arrastrando una lesión en una pierna pero supo sobreponerse y ganar los restantes sets.
Lo más emocionante llegó sobre el final cuándo estando en match point, Giovannini se dobló un tobillo y quedó tendida sobre el polvo de ladrillo.
Tras unos minutos de duda la jugadora de tenis se levantó y logró quedarse con el título.
Este torneo formó parte de las actividades organizadas para conmemorar el 160° aniversario de la fundación de la ciudad de Chacabuco.
