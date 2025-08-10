Auto fue consumido por el fuego en la noche de Chacabuco

Madrugada. Se agregó la transmisión en vivo por Facebook.
Un auto fue consumido por un incendio en la madrugada de este domingo.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en Coronel Suárez entre Pinto y Conesa.
El coche es un Ford Fiesta propiedad de Ana Paula Aleksich.
Video en vivo:
El vehículo estaba estacionado frente a la casa de Daniel Oromé, quien es pareja de la dueña. Este último comentó que lo había dejado en el lugar momentos antes.
Una dotación de bomberos fue convocada para pagar el fuego pero al arribo del móvil el daño ya era irreversible.
