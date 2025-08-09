Antes de la elecciones habrá un megafestival de cumbia en Junín

Gratis.
El gobierno municipal de Junín dio a conocer que el 30 de agosto en el Parque Borchex de la vecina ciudad, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad, se llevará a cabo una nueva edición del Cumbia Fest.
Esto es a una semana de las elecciones legislativas bonaerenses, en los últimos días de la campaña política.
Sobre el escenario se presentarán Los Charros y Tambo Tambo, dos referentes indiscutidos del género a nivel nacional, junto a una amplia selección de bandas juninenses como Energía Positiva, El Rodri Sonando, La Inigualable, La Banda del Papu, La Dupla, La Fuerza Nueva, El Golpe Cuartetero y Gere Leyva.
El evento incluirá también un patio gastronómico con Food Trucks, a través de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín, emprendimientos locales, y "un despliegue de seguridad integral para garantizar que sea una verdadera fiesta familiar".
