sábado, 9 de agosto de 2025

Antes de la elecciones habrá un megafestival de cumbia en Junín

 


Gratis.

El gobierno municipal de Junín dio a conocer que  el 30 de agosto en el Parque Borchex de la vecina ciudad, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad, se llevará a cabo una nueva edición del Cumbia Fest.



Esto es a una semana de las elecciones legislativas bonaerenses, en los últimos días de la campaña política.

Sobre el escenario se presentarán Los Charros y Tambo Tambo, dos referentes indiscutidos del género a nivel nacional, junto a una amplia selección de bandas juninenses como Energía Positiva, El Rodri Sonando, La Inigualable, La Banda del Papu, La Dupla, La Fuerza Nueva, El Golpe Cuartetero y Gere Leyva.

El evento incluirá también un patio gastronómico con Food Trucks, a través de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín, emprendimientos locales, y "un despliegue de seguridad integral para garantizar que sea una verdadera fiesta familiar".

