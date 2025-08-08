viernes, 8 de agosto de 2025

Choque en la noche de Chacabuco



En un barrio.

Esta noche se registró un choque en un barrio de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una moto colisionó con un auto Que estaba estacionado. 

Ocurrió en Aristóbulo del Valle entre Almafuerte e Ituzaingó 

Según los vecinos la moto venía circulando a contramano. 

Este rodado fue secuestrado por personal de Tránsito.


