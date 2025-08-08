Mix de Chacabuco: Subastan un inmueble - Jurados de una fiesta - Muestra aniversario

Breves.
Fiesta. Desde la organización de la Fiesta del Alfajor de Rawson se dieron a conocer los nombres de los integrantes del jurado.
Se trata de Juan Soria, creador del Mundial del Alfajor; Lula González, influencer gastronómica; y Darío Ponce, chef de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hay más de 70 elaboradores inscriptos.
Además, se anunció que Mirta Carabajal, chef de Cocineros Argentinos y La Peña de Morfi, dictará una master class.
La fiesta se celebrará el 14 de septiembre de 2025.
Aniversario. Este sábado a las 18.00 se inaugurará la muestra por el 20° aniversario de la Galería de Arte del Teatro Italiano.
Se expondrán obras de artistas de Chacabuco.
Subasta. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 del Departamento Judicial Junín, pcia. de Bs. As. en autos: "Asociación Mutual Club Social Deportivo Ascensión c/Ciesa Comercial S.R.L. y Otro/a s/Ejecución Hipotecaria", Expte. JU-8788-2021, que el Martillero Walter Gerardo Olguín, Matrícula T.10 F.1054 D.D.J.J., CUIT N° 20-26758626-9 monotributista, cel. 2364650086, Domicilio legal: C. Resero Sur 489, Junín (B.). Subastará, a través del portal de Subastas Electrónicas de la SCJBA, al contado, mejor postor y demás circunstancias que surgen del expediente, el 100% del inmueble ubicado sobre la calle Villegas N° 625 y Carlos Gardel de la ciudad de Chacabuco, pcia. Bs. As., cuyo dominio es Matrícula 015812 Nomenclatura Catastral (026) Chacabuco, Circunscripción: I Sección: F Quinta: 422 Parcela: 3B Partida Inmobiliaria: 026-000471-9. En el estado en el que se encuentra s/mandamientos realizados los días 14/08/2024 y 10/02/2025. Estado: Ocupado. La forma de inscripción para participar en la subasta, modalidad de la puja, las condiciones de reserva y demás pautas de realización del acto seguirán las reglas establecidas en el Anexo I del Acuerdo 3604 de la SCBA.
Subasta: comenzará el día 24 de septiembre de 2025 a las 11.00 finalizando el día 8 de octubre de 2025 a las 11.00. Exhibición del bien: día 15 de septiembre de 2025 de 9:00 a 11:00. Base: Pesos $460.950.000. Depósito en garantía: Pesos $23.047.500.
Quien se postule como oferente deberá estar inscripto en el Registro de Subastas Judiciales y depositar dicho importe con una antelación mínima de 3 días hábiles a la fecha de inicio de dicha subasta, en la Cuenta Judicial N° 6662-027-535399-7 CBU 0140301327666253539974 Cuit N° 30-70721665-0, Bco. de la Pcia. de Bs. As.
Audiencia de adjudicación: Será el día 24 de octubre de 2025 a las 10:00 hs. en la sede del Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Junín, Bs. As. sito en calle Rector Álvarez Rodríguez N° 141, C.P. (6000).
