viernes, 8 de agosto de 2025

Mix de Chacabuco: Subastan un inmueble - Jurados de una fiesta - Muestra aniversario



Breves.

Fiesta. Desde la organización de la Fiesta del Alfajor de Rawson se dieron a conocer los nombres de los integrantes del jurado.

Se trata de Juan Soria, creador del Mundial del Alfajor; Lula González, influencer gastronómica; y Darío Ponce, chef de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Manos traviesas,
invitados y Guadalupe

Hay más de 70 elaboradores inscriptos.

Además, se anunció que Mirta Carabajal, chef de Cocineros Argentinos y La Peña de Morfi, dictará una master class.

La fiesta se celebrará el 14 de septiembre de 2025. 

Vivero Ruma: Inauguración 9/8


Aniversario. Este sábado a las 18.00 se inaugurará la muestra por el 20° aniversario de la Galería de Arte del Teatro Italiano.

Se expondrán obras de artistas de Chacabuco.


Subasta. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 del Departamento Judicial Junín, pcia. de Bs. As. en autos: "Asociación Mutual Club Social Deportivo Ascensión c/Ciesa Comercial S.R.L. y Otro/a s/Ejecución Hipotecaria", Expte. JU-8788-2021, que el Martillero Walter Gerardo Olguín, Matrícula T.10 F.1054 D.D.J.J., CUIT N° 20-26758626-9 monotributista, cel. 2364650086, Domicilio legal: C. Resero Sur 489, Junín (B.). Subastará, a través del portal de Subastas Electrónicas de la SCJBA, al contado, mejor postor y demás circunstancias que surgen del expediente, el 100% del inmueble ubicado sobre la calle Villegas N° 625 y Carlos Gardel de la ciudad de Chacabuco, pcia. Bs. As., cuyo dominio es Matrícula 015812 Nomenclatura Catastral (026) Chacabuco, Circunscripción: I Sección: F Quinta: 422 Parcela: 3B Partida Inmobiliaria: 026-000471-9. En el estado en el que se encuentra s/mandamientos realizados los días 14/08/2024 y 10/02/2025. Estado: Ocupado. La forma de inscripción para participar en la subasta, modalidad de la puja, las condiciones de reserva y demás pautas de realización del acto seguirán las reglas establecidas en el Anexo I del Acuerdo 3604 de la SCBA.

Subasta: comenzará el día 24 de septiembre de 2025 a las 11.00 finalizando el día 8 de octubre de 2025 a las 11.00. Exhibición del bien: día 15 de septiembre de 2025 de 9:00 a 11:00. Base: Pesos $460.950.000. Depósito en garantía: Pesos $23.047.500.

Quien se postule como oferente deberá estar inscripto en el Registro de Subastas Judiciales y depositar dicho importe con una antelación mínima de 3 días hábiles a la fecha de inicio de dicha subasta, en la Cuenta Judicial N° 6662-027-535399-7 CBU 0140301327666253539974 Cuit N° 30-70721665-0, Bco. de la Pcia. de Bs. As.

Audiencia de adjudicación: Será el día 24 de octubre de 2025 a las 10:00 hs. en la sede del Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Junín, Bs. As. sito en calle Rector Álvarez Rodríguez N° 141, C.P. (6000).


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- La Municipalidad de Chacabuco recibió menos fondos coparticipables

- Inauguraron luminarias en 7 cuadras de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Información importante para quienes viajan de Chacabuco a Junín en colectivo

- Le quisieron sacar una importante suma de dinero en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

- Nuevo accidente de Tránsito 

- Incidentes en un barrio

 Accidente en el centro de Chacabuco

- Novedades en un caso de robo ocurrido en Chacabuco

- Vecina agredida en las calles de Chacabuco

- Hicieron el curso de Agentes de Tránsito y piden que el Municipio los tenga en cuenta

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- "Pedimos una ambulancia, tardó una hora, hoy estamos velando a mí abuela"

- Violento accidente en la noche de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Robo - Amenazas - Daños




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)