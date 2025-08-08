La Libertad Avanza presenta sus candidatos en Chacabuco

Esta tarde.
La Libertad Avanza presentará este viernes sus candidatos a concejales y consejeros escolares para Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El acto se llevará a cabo desde las 19.30 en la planta alta de la Cámara de Comercio e Industria, Saavedra y Almirante Brown.
Estará presente el candidato a senador provincial Gonzalo Cabezas.
Estos son los nombres de los candidatos:
Concejales titulares: Emilia Recondo, Fernando Nanni, Ivana Ferrer, Sergio Benetti, Lucía Mujica, José Giménez, Silvina Vivaldo, Ermindo Rofiguez, Liliana Gastaldi.
Concejales suplentes: Mariano Nieto, Karina Barberis, Alejo Schifino, Rita Zunino, Claudio Petta, María Melgarejo.
Consejeros escolares titulares: Josefina Compagnon, Emilio Cirigiliano, Johana Salas.
Consejeros escolares suplentes: Adrián Fadda, Jaquelina Santillán, Manuel Mezquita.
