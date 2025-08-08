Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer que el domingo 10 de agosto de 2025 habrá un corte programado de energía eléctrica en el Alimentador N° 9.
Volver a Chacabuquero.
Será de 8:00 a 12:00.
Afectará la zona delimitada por las siguientes calles:
- Polonia, Juan D. Perón, vías del Ferrocarril, Dr. Fernández, J.J. Paso, Ullúa y Ruta Nac N° 7.
- Parque Industrial, Acceso Elguea - Román, Barrio Ferro y Barrio la Amistad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La Libertad Avanza presenta sus candidatos en Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Subastan un inmueble - Jurados de una fiesta - Muestra aniversario
- La Municipalidad de Chacabuco recibió menos fondos coparticipables
- Inauguraron luminarias en 7 cuadras de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Información importante para quienes viajan de Chacabuco a Junín en colectivo
- Le quisieron sacar una importante suma de dinero en Chacabuco
Accidente en el centro de Chacabuco
- Novedades en un caso de robo ocurrido en Chacabuco
- Vecina agredida en las calles de Chacabuco
- Hicieron el curso de Agentes de Tránsito y piden que el Municipio los tenga en cuenta
- "Pedimos una ambulancia, tardó una hora, hoy estamos velando a mí abuela"
- Violento accidente en la noche de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Robo - Amenazas - Daños
No hay comentarios:
Publicar un comentario