Policiales de Chacabuco: Robo - Amenazas - Daños

Breves.
Robo. A través de las redes sociales un vecino llamado Maxi Hidalgo dio a conocer que un sujeto en bicicleta le robó dos petisas de una quinta.
Mostró un video. Los equipos son una petisa oscura y una potranca lobuna.
Ocurrió en la quinta 792, Casale y Conte Veronelli, cerca de las 20.30. Fue grabado por una cámara de seguridad.
Amenazas. Una vecina puso en conocimiento de la Policía que un sujeto amenazó con un arma blanca al novio de su hija y luego se marchó.
Ocurrió en horas de la noche en inmediaciones de Óliden y Cadelago.
Daño. Un vecino sufrió un daño en su vivienda. Le rompieron una ventana.
Ocurrió en Buenos Aires al 900.
