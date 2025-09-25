jueves, 25 de septiembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Gladis.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

  - Mabel Gladis Rius. Falleció a los 95 años. Casa de duelo: Rawson.



Necrológicas recientes: QEPD


