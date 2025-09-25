Amenazado en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
Un menor de edad puso en conocimiento de la Policía que fue amenazado por un mayor en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, el joven, de alrededor de 10 años, estaba afuera del local comercial de sus padres y un adulto comenzó a gritarle y amenazó con golpearlo
El adulto se retiró antes de la llegada de la policía. Los agentes de la fuerza de seguridad se quedaron en el lugar hasta que arribó la madre del menor y decidiera radicar una denuncia.
