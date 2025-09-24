miércoles, 24 de septiembre de 2025

"Expresamos nuestra preocupación por lo que pasa en Chacabuco"


Nota pedida.

En las últimas semanas, nuestra comunidad se ha visto golpeada por hechos muy dolorosos.


Volver a Chacabuquero.

Desde el Comité Alem queremos expresar nuestra preocupación y, sobre todo, ponernos a disposición del gobierno local y de las instituciones de salud y educación, para trabajar en conjunto frente a una problemática que nos atraviesa como sociedad: la prevención del suicidio y el acompañamiento en salud mental.

Creemos que este desafío requiere unidad, empatía y compromiso colectivo. Invitamos a que se fortalezcan los espacios de escucha, contención y prevención, y a que se generen políticas sostenidas que cuiden a cada vecino y vecina.

Estamos a disposición para aportar y colaborar en todo lo que sea necesario, dispuestos a sumar nuestros esfuerzos ante una problemática de carácter urgente.


Firma:
Comité Alem de la UCR Chacabuco



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

 Choque en la noche de Chacabuco: una persona lesionada

- Violenta situación en una vivienda de Chacabuco

- Accidente con una menor trasladada al Hospital de Chacabuco

- Bomberos: incendio en una vivienda de Chacabuco

- Pronóstico de lluvia para Chacabuco en un día clave

Mix:

- Trigo agroecológico en Chacabuco

- Vacunas

- Aniversario de Carmen de Areco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas II del lunes 22

Todavía se habla de esto: 

- Mix de Chacabuco:

- Pozo

- Reunión con emprendedores

- Entrega en el Patio de los Intendentes

- Necrológicas I

- Asalto en un sector alejado del centro de Chacabuco

- Accidente de tránsito en la tarde de Chacabuco

- Hallaron sin vida al joven buscado en Chacabuco

- Le robaron a una vecina de Chacabuco 

- Fallecimiento de un paciente en el Hospital de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Hurto en un negocio de Chacabuco

- Un susto en la noche de Chacabuco





on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)