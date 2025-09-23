martes, 23 de septiembre de 2025

Bomberos: incendio en una vivienda de Chacabuco


Esta tarde. Daños internos. Se agregaron fotos del inmueble, que estaría ocupado o usurpado.

La sirena de los bomberos fue motivada por un incendio en una vivienda abandonada. 



Los servidores públicos debieron cortar una cadena para poder ingresar al lugar.

Ocurrió en Moreno entre Sargento Cabral y Falucho. 

Fotos del lugar 

La abertura da al fondo del terreno

Chacabuquero transmitió en vivo por Facebook

Según un vecino la casa estaría ocupada por una persona que al momento del incendio no estaba en el lugar.

No cuenta con conexión a la red eléctrica, por ejemplo. Una puerta y una ventana están tapidas.

Se puede entrar al inmueble por la parte trasera donde fue dañada la pared que tapiaba una ventana.


