Mix: Trigo agroecológico en Chacabuco - Vacunas - Aniversario de Carmen de Areco

Breves.
Vacuna. La Senasa recordó a los propietarios de caballos sobre la importancia de vacunar a sus animales contra la encefalomielitis equina.
Se trata de una enfermedad que se transmite a través de la picadura de mosquitos.
Volver a Chacabuquero.
Seleccionado. El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires anunció que seleccionó a una propuesta de Chacabuco en el marco de su “Concurso de Proyectos de Fortalecimiento Productivo de la Agricultura Familiar Bonaerense IV (2025)”
El proyecto se llama “Agregando Valor al Trigo Agroecológico en la ciudad de Chacabuco”.
Aniversario. Carmen de Areco festeja su aniversario el viernes 26, desde las 10:00, en la Plaza Independencia y otros espacios de la ciudad; y sábado 27, a las 14:00, en Plaza Independencia de la ciudad cabecera de su partido.
El Viernes se dará el inicio de la celebración con el acto protocolar, desfile criollo y de instituciones.
A las 13:00, jineteada en el predio Sueño Gaucho. A las 21:00, peña en el Club Argentino.
El sábado, a las 14:00 en la plaza Independencia, TallerArte (muestra de talleres municipales); y, a partir de las 16:00, la presentación sobre el escenario de música en vivo con artistas locales y de la zona. Cierre con Flor Álvarez. Puesto gastronómicos y paseo de artesanos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Necrológicas II del lunes 22
Todavía se habla de esto:
- Entrega en el Patio de los Intendentes
- Asalto en un sector alejado del centro de Chacabuco
- Accidente de tránsito en la tarde de Chacabuco
- Hallaron sin vida al joven buscado en Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Fallecimiento de un paciente en el Hospital de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hurto en un negocio de Chacabuco
- Un susto en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario