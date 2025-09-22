Fallecimiento de un paciente en el Hospital de Chacabuco

Esta mañana.
La Policía se encuentra en el Hospital por el fallecimiento de un paciente.
Volver a Chacabuquero.
Según trascendió, ocurrió en el Área de Salud Mental, esta mañana.
Era un joven.
Se habría tratado de un suicidio.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hurto en un negocio de Chacabuco
- Un susto en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Retuvieron una moto y labraron varias infracciones en Chacabuco
- Incidentes en una vivienda de Chacabuco
- Murió un accidentado entre Chacabuco y Junín
- Robaron dos veces en una casa quinta de Chacabuco
- Chacabuco tiene 3 nuevos graduados universitarios
- Se terminó la tensión en el barrio de Chacabuco
- Pesar por el fallecimiento de una doctora que trabajaba en Chacabuco
- Video: Tensión en un barrio de Chacabuco
- Policiales: Cayó una luminaria - Incidentes en domicilios particulares
- Choque en el amanecer de Chacabuco
- Sigue la busqueda de un joven
No hay comentarios:
Publicar un comentario