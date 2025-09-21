Incidentes en una vivienda de Chacabuco

Anochecer.
En el anochecer de este domingo se registró un hecho violento en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino acusó a otro de romperle los vidrios de un auto que estaba estacionado en el garaje de su casa.
El acusado se marchó lugar antes de la llegada de la policía aunque fue identificado por el dueño del vehículo.
Ocurrió en calle Italia entre Pringles y Avenida Garay.
Por otro lado, la policía también fue convocada por una acalorada discusión entre los integrantes de una pareja que habría ocurrido en una vivienda ubicada en inmediaciones de Mitre y Duberty.
La mujer le pidió a la Policía que obligara al masculino a retirarse.
