sábado, 20 de septiembre de 2025

Robo en un barrio de Chacabuco

 

Esta tarde

Una vecina puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en su casa.



Volver a Chacabuquero.

Alguien le sustrajo una bicicleta rodado 29 que estaba en el patio.

Ocurrió en la calle Corrientes, en inmediaciones del barrio de los Bomberos 

