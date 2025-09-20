Robo en un barrio de Chacabuco

Esta tarde
Una vecina puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en su casa.
Alguien le sustrajo una bicicleta rodado 29 que estaba en el patio.
Ocurrió en la calle Corrientes, en inmediaciones del barrio de los Bomberos
