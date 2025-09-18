Evitaron un robo en la noche de Chacabuco

En la oscuridad.
Esta noche se evitó un robo en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que no se pudo consignar un ilícito gracias a su intervención.
Ocurre que se dio cuenta que una pareja en moto pasaba reiteradas veces por su cuadra. Es por eso que se quedó atento lo que minutos después ocurriría.
Es que la pareja en moto quiso llevarse la parrilla de otro vecino.
Entonces, este centinela civil llamó la atención de los ladrones y evitó la sustracción.
Ocurrió en Vicente López entre Almafuerte y Perón.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Policiales de Chacabuco: Robo en un barrio - Mujer agredida
- Alerta sobre estafa con falso “Bono Mujer”
- Quedó ruedas arriba en la autopista entre Chacabuco y Junín
- Medida de no acercamiento entre dos vecinos de Chacabuco
- Chacabuco para Todos II: firmaron contrato con otro sindicato
- Policía: se aceptan personas tatuadas pero con condiciones
- Choque en la mañana de Chacabuco
- Buscan la documentación que se extravió en un accidente en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco
- Una mujer fue trasladada al Hospital desde un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se buscan caseros para una escuela rural de Chacabuco
- Una banda de Chacabuco tocará con Roze en Junín
- "Se va a ahogar un chico si no tapan esta cava de Chacabuco"
- Hallazgo sin vida en un barrio de Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Reconocimiento para un jinete - Vino Cabezas - Actividades por la Primavera
- El invierno se despide de Chacabuco con probabilidad de tormentas
- Incidentes en la mañana de Chacabuco
- Requisa en un hospital de la zona por el caso del fentanilo
- Intrusos en viviendas e Incidentes en las calles de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario