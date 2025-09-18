Choque en la mañana de Chacabuco

Una persona lesionada.
Esta mañana se registró un choque en la ciudad de chacabuco.
Chacabuquero.
Una moto colisionó con una camioneta.
Una persona que iba en el rodado de menor porte recibió atención médica en el lugar sin necesidad de ser trasladado al hospital municipal.
Ocurrió en Máximo Gil y Dorrego.
