jueves, 18 de septiembre de 2025

Buscan la documentación que se extravió en un accidente en Chacabuco

 


Contacto.

Familiares de un vecino que sufrió un accidente de tránsito la semana pasada están en búsqueda de la billetera en la cual estaba su documentación. 



El accidentado se llama Franco Javier Milione Alzamendi. Es quien conducía la moto que fue colisionada por un auto en Belgrano y Salta el pasado 11 de septiembre en la ciudad de Chacabuco.

En la billetera estaban el Documento Nacional de Identidad y la licencia de conducir del vecino.

Ante cualquier novedad, contactarse con el 2352560950.



