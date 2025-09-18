Medida de no acercamiento entre dos vecinos de Chacabuco

Disposición de la Justicia.
La mujer que ayer fue trasladada al Hospital por la Policía de Chacabuco compartió xon Chacabuquero una medida de no acercamiento dictada por la Justicia contra su ex pareja.
Chacabuquero
Es el resultado de la denuncia que la mujer radicó en contra de la ex pareja tras una situación violenta que se registró anoche en inmediaciones de Uspallata y Andes.
La vecina también compartió una imagen de las marcas que le quedaron en los brazos tras la situación que denunció.
La ex pareja es de nacionalidad venezolana. Hace 4 años que convivían.
La medida de no acercamiento es por 30 días.
