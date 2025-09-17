Que en paz descanse: Cristina.
- María Cristina Iturain viuda de Dadamia. Falleció a los 70 años. Casa de duelo: Italia 329. Sepelio a las 16.30
