El invierno se despide de Chacabuco con probabilidad de tormentas

Tres días.
El invierno llega a su fin en la zona de Chacabuco con probabilidad de lluvias y tormentas.
Volver a Chacabuquero.
Por el momento no hay alerta Meteorológica pero las precipitaciones están en el horizonte.
El jueves hay probabilidad de lluvias para la madrugada y la mañana.
El vienes están pronosticadas tormentas aisladas durante todo el día.
El sábado hay probabilidad de tormentas para la mañana y la noche.
