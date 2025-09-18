jueves, 18 de septiembre de 2025

Policía: se aceptan personas tatuadas pero con condiciones

 


Promoción de la inspección en Chacabuco.

Este jueves la Policía de la Provincia de Buenos Aires estuvo promoviendo la inscripción en sus escuelas par formar efectivos.



Volver a Chacabuquero.

Se montaron carpas en la plaza San Martín y se expuso armamento y equipos usados por las distintas fuerzas policiales. Por ejemplo, se expuso un drone de vigilancia rural que tiene una autonomía de 4 a 5 horas de vuelo (foto).

En la actualidad se admiten aspirantes de hasta 29 años. El curso de 9 meses comienza en marzo de 2026. Los egresados pasan a ser policías del escalafón general.

Se pudo saber que se pueden inscribir personas con tatuajes, siempre y cuando los mismos no estén en la cara o el cuello, o sean ofensivos (no importa en cuál parte de cuerpo estén, en este segundo caso).

No se admiten personas con piercing.

Quien quiera más información, que se dirija a la Comisaría de Chacabuco o sus subdependencias.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Chacabuco para Todos II: firmaron contrato con otro sindicato 

- Necrológicas II

- Choque en la mañana de Chacabuco

- Buscan la documentación que se extravió en un accidente en Chacabuco

- Necrológicas I 

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco

- Una mujer fue trasladada al Hospital desde un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Se buscan caseros para una escuela rural de Chacabuco

- Una banda de Chacabuco tocará con Roze en Junín

- "Se va a ahogar un chico si no tapan esta cava de Chacabuco"

- Hallazgo sin vida en un barrio de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: Reconocimiento para un jinete - Vino Cabezas - Actividades por la Primavera

- El invierno se despide de Chacabuco con probabilidad de tormentas

- Incidentes en la mañana de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Requisa en un hospital de la zona por el caso del fentanilo

- Intrusos en viviendas e Incidentes en las calles de Chacabuco





on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)