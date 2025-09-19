viernes, 19 de septiembre de 2025

Principio de incendio en un auto en Chacabuco

 


Medianoche.

La sirena de los Bomberos voluntarios fue motivada por un principio de incendio en un auto. 



Según unos chicos que viven frente al lugar donde se encontraba estacionado el coche vieron que había fuego en el interior del rodado y comenzaron a pedir ayuda. 

También observaron a un sujeto sospechoso que se alejó en una motocicleta y otro que iba con un bidón de nafta.

El fútbol se apagó solo antes de la llegada de los bomberos y produjo daños en el interior del rodado.

Ocurrió en Vélez Sarsfield entre Belgrano y Almirante Brown.


