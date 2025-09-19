viernes, 19 de septiembre de 2025

Se extendió una de las alertas Meteorológicas para Chacabuco y la zona

 


¿Y la primavera?

El servicio meteorológico nacional amplió una de las alertas por tormentas anunciadas en las últimas horas para Chacabuco y la zona. 



Volver a Chacabuquero.

De esta manera se mantiene la alerta amarilla para la mañana de este viernes pero la alerta para el sábado es para la mañana y la tarde. 

En lo que respecta al domingo, Día de la primavera, por el momento no se han pronosticado lluvias.


